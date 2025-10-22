Die schwedische Beteiligungsgesellschaft Kinnevik AB gehört zu den traditionsreichsten, aber zugleich dynamischsten Investoren Europas. Ursprünglich als klassisches Industrieholding gegründet, hat sich das Unternehmen über Jahrzehnte zu einem der wichtigsten Venture- und Wachstumsinvestoren des Kontinents entwickelt - mit Beteiligungen an zahlreichen erfolgreichen Start-ups, insbesondere im E-Commerce- und Tech-Sektor. Vom Zalando-Investor zum modernen Venture Capital Player Bekannt wurde Kinnevik vor allem durch frühe Engagements in europäischen Internetfirmen - darunter Zalando, das Aushängeschild der deutschen E-Commerce-Szene. Damals war das Unternehmen eng mit dem Umfeld von Rocket Internet verbunden. Auch wenn die Einstiegspreise in dieser Phase hoch waren, legte Kinnevik damit den Grundstein für seine heutige Ausrichtung als aktiver, langfristiger Wachstumsinvestor. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...