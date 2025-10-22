Das Investorenduo Nordic Capital und Permira hat sich den Übernahmeprozess des europäischen Impfstoffherstellers Bavarian Nordic sicherlich einfacher vorgestellt. Nachdem die Private-Equity-Gesellschaften bereits den Übernahmepreis je Aktie nach oben gesetzt haben, müssen die Investoren den bestehenden Aktionären einen weiteren Schritt entgegenkommen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg bereits am Dienstag berichtete, senkten Nordic Capital und Permira die Mindestannahmeschwelle auf mindestens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär