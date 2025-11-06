Die Aktionäre von Bavarian Nordic haben das Bieterkonsortium in Form von Nordic Capital und Permira abblitzen lassen. Das Investorenduo konnte trotz des zuvor erhöhten Übernahmeangebotes nicht die dafür notwendigen Stimmrechte sammeln. Die Aktie des Impfstoff-Herstellers geht darauf in die Knie und verliert rund ein Fünftel des Wertes.Laut einer vorläufigen und unverbindlichen Berechnung der Annahmeerklärungen liegt die Annahmequote bei gerade einmal 60 Prozent. Damit wurde die erforderliche Schwelle ...

