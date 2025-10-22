Wallisellen - Der Netzwerk- und Sicherheitsanbieter Cisco plant den Aufbau einer sicheren, digitalen KI-Plattform gemeinsam mit Netcloud AG, Zühlke, 44ai sowie mit dem Universitäts-Kinderspital Zürich. Ziel ist es, konkrete KI-Anwendungen zur Verbesserung der Patientenversorgung und Effizienz in Schweizer Spitälern zu identifizieren, zu bewerten und priorisiert umzusetzen. Im Rahmen des Country Digital Acceleration-Programms (CDA) von Cisco wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab