Wien (www.fondscheck.de) - Die US-Investmentgesellschaft Pimco verstärkt ihr Führungsteam mit Lotfi Karoui, der künftig als Managing Director und Multi-Asset Credit Strategist vom Standort New York aus tätig sein wird, so die Experten von "FONDS professionell".In seiner neuen Funktion werde Karoui eng mit den leitenden Portfoliomanagern, dem Investment Committee sowie den Portfolio-Implementation-Teams von Pimco zusammenarbeiten. Sein Fokus liege darauf, Märkte und Kundenportfolios zu analysieren und sicherzustellen, dass diese im Einklang mit den strategischen Kreditansichten des Hauses stünden. Zudem werde Karoui mit den Client-Management-Teams der Allianz-Tochter kooperieren, um maßgeschneiderte Kreditlösungen für institutionelle und private Kunden zu entwickeln. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de