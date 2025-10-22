Next2Sun hat die Photovoltaik-Anlage mit 37. 000 senkrecht aufgeständerten Solarmodulen errichtet. Sie erstreckt sich über eine Länge von 2,8 Kilometern an der Startbahn West. Die von Next2Sun errichtete Photovoltaik-Anlage an der Startbahn West des Frankfurter Flughafens ist am Mittwoch symbolisch in Betrieb genommen worden. Sie erstrecke sich über 2,8 Kilometer, teilte das Unternehmen mit. Insgesamt seien 37. 000 Solarmodule senkrecht aufgeständert worden. Die Gesamtleistung der Photovoltaik-Anlage liegt damit bei 17,4 Megawatt, wobei mit einer Erzeugung von jährlich bis zu 17,4 Millionen Kilowattstunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
