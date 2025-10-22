Köln (ots) -RTL+ ist ab sofort als eigener Zusatzkanal bei Prime Video verfügbar. Amazon-Kund:innen in Deutschland und Österreich können jetzt ganz einfach und direkt auf das umfangreiche Portfolio von RTL+ zugreifen - ohne App-Wechsel, ohne Prime-Mitgliedschaft und ohne Werbung. Damit baut RTL Deutschland die Reichweite seines erfolgreichen Streamingangebots weiter aus und stärkt seine Position als führender deutscher Streamingdienst im Markt.Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland: "Starke Partnerschaften sind heute wichtiger denn je. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir unsere langjährige Zusammenarbeit mit Amazon auf verschiedenen Ebenen jetzt um RTL+ erweitern. Als führender deutscher Streamingdienst ist es unser Anspruch, möglichst breit verfügbar zu sein.""Durch die neue Zusatzkanal-Integration können alle Kundinnen und Kunden von Amazon unseren Streamingdienst direkt bei Prime Video buchen. Das gibt uns die Möglichkeit, ganz neue Zielgruppen zu erschließen und die Sichtbarkeit unserer starken Inhalte nachhaltig zu steigern", ergänzt Henning Nieslony, Chief Streaming Officer RTL Deutschland.Dr. Christoph Schneider, Geschäftsführer Prime Video Deutschland: "Wir freuen uns sehr, RTL+ in unser Zusatzkanal-Angebot aufzunehmen. Diese Erweiterung unserer Zusammenarbeit mit RTL Deutschland unterstreicht unser Ziel, Prime Video-Kunden ein möglichst vielfältiges und hochwertiges Entertainment-Angebot aus einer Hand zu bieten. Besonders die Kombination aus exklusivem Sport-Content, deutschen Eigenproduktionen und internationalem Premium-Content macht RTL+ zu einer wertvollen Ergänzung unseres Portfolios."Ab sofort können Amazon-Kund:innen RTL+ für 12,99 Euro/Monat direkt über Prime Video buchen. Damit erhalten sie Zugriff auf das komplette Videoangebot von RTL+ mit u.a. folgenden Highlights:- Exklusiver Sport wie die Übertragung der NFL, die Highlights aller Spiele der 1. und 2. Fußball-Bundesliga, das Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga, Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, Partien der UEFA Europa und UEFA Conference League sowie Kämpfe der OKTAGON MMA- Hochkarätige Fiction-Originals wie "Euphorie" oder "Neue Geschichten vom Pumuckl"- Erfolgreiche Reality-Formate wie "Das Sommerhaus der Stars", "Are You The One?", "Temptation Island VIP" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"- Show-Highlights wie "Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli" oder "Denn sie wissen nicht, was passiert"- Exklusive internationale Serien- und Filmhits wie "Bad Boys: Ride or Die", "The Penguin", "Peacemaker" und "Wonka"- Alle linearen Sender von RTL Deutschland im Live-TV - u.a. RTL, VOX und ntvDie RTL+ App ist bereits über den Amazon Fire TV Stick und die Amazon Fire TV Box verfügbar. Mit dem neuen Channel wird die direkte Verfügbarkeit von RTL+ weiter ausgebaut und das bestehende Channel-Angebot von RTL Deutschland auf Prime Video - das bisher aus den Pay-TV-Kanälen von RTL Deutschland (u.a. RTL Crime, RTL Living und GEO Television) bestand - ergänzt.Auch im Content-Bereich haben Prime Video und RTL Deutschland kürzlich ihre erste Kooperation angekündigt: Gemeinsam bringen sie das Kultformat "Gladiators - Die Show der Giganten" zurück. Die Produktion der Neuauflage startet im Frühjahr 2026.Pressekontakt:Janine Stein | Leitung Kommunikation RTL+ Business / Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74410 | janine.stein2@rtl.deLena-Luise Grellert | Volontärin Bildredaktion | T: 015229039497 | lena-luise.grellert@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/6143074