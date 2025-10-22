FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Überzeugende Quartalszahlen von GE Vernova sind am Mittwoch im Tagesverlauf auch bei den Anlegern von Siemens Energy gut angekommen. Bis zur Mittagszeit nur moderat im Plus liegend, zog der Kurs des Elektrotechnik-Konzerns am Nachmittag zuletzt um 2,4 Prozent an. Damit setzten sich die Aktien an die Dax -Spitze. GE Vernova hatte mit seinen Resultaten positiv überrascht und dies goutierten die Anleger des US-Konkurrenten im vorbörslichen New Yorker Handel mit einem Anstieg um vier Prozent.

Laut Citigroup-Experte Andrew Kaplowitz unterstreichen die Auftragseingänge von GE Vernova eine starke zugrundeliegende Nachfrage. Mark Strouse von JPMorgan attestierte den US-Amerikanern unter anderem eine "weiterhin starke Auftragslage im Bereich Elektrifizierung", die auch für Siemens Energy ein wichtiger Megatrend ist. Strouse zufolge übertraf GE Vernova auch die Umsatz- und Margenerwartungen. Er wies außerdem auf die Übernahme der restlichen Anteile am Transformatorenhersteller Prolec GE hin, die das Umsatz- und Gewinnwachstum in den kommenden Jahren nachhaltiger machen sollte./tih/mis