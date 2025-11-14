DJ XETRA-SCHLUSS/Weiter abwärts - Siemens Energy und Allianz nach Zahlen gesucht

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Freitag weiter abwärts gegangen. Der DAX fiel um 0,7 Prozent auf 23.877 Punkte und ist damit wieder unter die 24.000er-Marke gerutscht. Im Tagestief notierte der Index bei 23.609 Punkten, erhielt aber im späten Handel etwas Unterstützung von den sich erholenden US-Börsen. "Diejenigen, die letzte Woche günstig eingekauft haben, haben ihre Gewinne offensichtlich schnell wieder realisiert" kommentierte QC-Portfoliomanager Thomas Altmann den Rücksetzer. Während besonders Technologiewerte unter den schwachen Vorlagen der Wall Street litten, konnten sich Siemens Energy und Allianz nach guten Zahlen dem Abgabedruck entziehen und notierten fest.

An der Wall Street hatten zuletzt deutlich gesunkene Zinssenkungserwartungen die Stimmung getrübt und insbesondere im Tech-Sektor die oft hohen Bewertungen schmelzen lassen. Weil der US-Notenbank als Folge des inzwischen beendeten Shutdowns diverse Konjunkturdaten fehlten, dürfte sie zunächst vorsichtig agieren und möglicherweise im Dezember die Zinsen nicht weiter senken, so die Überlegung. Ähnlich hatten sich zudem einige US-Notenbanker geäußert. Am deutschen Markt verloren nun SAP 3,2 Prozent, Infineon gaben 1,6 Prozent ab.

Siemens Energy erhöht Prognose

Siemens Energy (+9,4%) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr bei Umsatz und Ergebnis deutlich zugelegt und wird seinen Aktionären nach mehreren Nullrunden wieder eine Dividende zahlen. So hieß es von RBC, dass die Zahlen zum vierten Quartal im Rahmen der Erwartungen lägen, inklusive guter Aufträge und einer leicht positiven Umsatzprognose für 2026. Die wichtigste Nachricht für die Analysten ist die kräftige Anhebung der mittelfristigen Prognose für die Sparten Gas und "Grid".

Die Allianz (+1,2%) wartete ebenfalls mit positiven Nachrichten auf. Der Versicherer hat im dritten Quartal von einem starken Schaden-Unfall-Geschäft profitiert. Der operative Gewinn stieg stärker als von Analysten erwartet auf ein Rekordniveau. Dazu ist Europas größter Versicherer für den operativen Gewinn im laufenden Jahr etwas zuversichtlicher.

Als belastend für Rheinmetall wertete ein Aktienhändler einen Bild-Bericht, laut dem es erhebliche Probleme bei der Bestellung von sechs Fregatten geben soll. Dem Bericht zufolge liegt das Projekt mit aktuellen Kosten von nahezu 10 Milliarden Euro deutlich über dem geplanten Budget und hinkt zudem dem Zeitplan hinterher. Laut der Zeitung erwägt die Bundesregierung nun offenbar Maßnahmen. Bei einer Neuausschreibung böten Schiffe aus der Produktion von TKMS mit einem Preis von knapp einer Milliarde pro Stück eine Option. Während Rheinmetall 1,3 Prozent verloren, schafften TKMS (+0,2%) den Dreh in positives Terrain.

Extrem gut wurden die Bechtle-Zahlen zum dritten und der Ausblick auf das vierte Quartal aufgenommen, nachdem das Unternehmen in der Vergangenheit enttäuschte und Reputation bei seinen Fans an der Börse verloren hatte. Die Aktie schoss um 15 Prozent nach oben. Das Vorsteuerergebnis liegt nach Aussage eines Marktteilnehmers rund 20 Prozent über dem Konsens und auch der Ausblick für das Schlussquartal lese sich gut. Damit dürfte dem IT-Dienstleister die Trendwende gelungen sein.

Nagarro (+30%) hat den positiven Trend aus dem Vorquartal fortgesetzt und mit einem starken Umsatzwachstum, begleitet von einer Margenausweitung, ein überzeugendes drittes Quartal abgeliefert. Positiv hob ein Marktteilnehmer den Nettogewinn hervor, dieser stieg um 68 Prozent überproportional. Der Ausblick wurde zudem bestätigt und beinhaltet für den Marktteilnehmer zudem positives Überraschungspotenzial.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 23.876,55 -0,7% +20,8% DAX-Future 23.921,00 -0,9% +18,3% XDAX 23.863,86 -0,9% +21,4% MDAX 29.412,36 -0,7% +15,7% TecDAX 3.534,64 -0,4% +3,8% SDAX 16.148,75 -0,4% +18,2% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 128,62 -24 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 5 35 0 4.490,2 63,8 3.746,3 60,6 MDAX 10 38 2 610,7 26,8 551,6 25,0 TecDAX 11 18 1 1.177,5 25,1 940,3 24,7 SDAX 17 51 2 109,2 8,7 128,3 10,0 Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück ===

November 14, 2025 11:50 ET (16:50 GMT)

