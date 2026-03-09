Der italienische Versicherungsriese Generali richtet sein Geschäft weiter strategisch neu aus. Der Allianz-Konkurrent verkauft das Schaden- und Unfallgeschäft in Irland und Nordirland an den Schweizer Versicherer Zurich - und stärkt damit auch die attraktive Dividende.Zurich zahlt für das Geschäft 337 Millionen Euro in bar an Generali. Der endgültige Kaufpreis kann sich bis zum Abschluss der Transaktion noch leicht anpassen. Der Abschluss wird - vorbehaltlich der notwendigen behördlichen Genehmigungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
