Zürich - Die Zurich kauft der italienischen Generali das Schaden- und Unfallgeschäft (P&C) in Irland und Nordirland ab. Das teilten die beiden Versicherungskonzerne am Montag mit. Die Zurich bezahlt dafür 337 Millionen Euro in bar an Generali, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen bis zum definitiven Abschluss der Transaktion. Das irische und nordirische Nichtlebensgeschäft von Generali unter der Marke RedClick, das die Italiener von ihrer spanischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
