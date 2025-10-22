Hier gibt es noch attraktive Zinsen - und das mit ziemlich hoher Sicherheit. Doch die Zinsen mit der Aktie von Bayer haben nichts mit Tagesgeld oder mit Festgeld zu tun. Was wirklich dahintersteckt. Beim Tagesgeld und beim Festgeld gibt es nur noch überschaubare Zinsen, wie Sparer unangenehm erfahren müssen. Doch es gibt tatsächlich noch einige Alternativen für Anleger, um gute Renditen zu erzielen - etwa mit einer Aktienanleihe auf Bayer. Bis zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...