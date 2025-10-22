Original-Research: Ernst Russ AG - von Montega AG
Feedback Roadshow: Diversifikation der Plattform angestrebt
Wir waren gestern mit Ernst Russ auf Roadshow in FFM, bei der sich unsere positive Sicht auf die Aktie verstärkt hat. Im Rahmen der Kapitalmarktoffensive des neuen Managementteams hob CCO und Co-CEO Joseph Schuchmann in den Gesprächen insb. den initiierten strategischen Umbau hin zu einer diversifizierten Plattform mit mehreren Schiffsklassen u. langfristigen Charterverträgen hervor. Wie Herr Schuchmann ausführte, liegt der strategische Fokus von ER aktuell auf drei Kernthemen:
Fazit: Unser positiver Blick auf den Investment Case hat sich bestätigt. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel in Höhe von 10,00 EUR.
