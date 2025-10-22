Der norwegische Elektronikhersteller Kitron ISIN: NO0003079709 hat einen Großauftrag im Wert von 100 Millionen Euro erhalten. Die Kurerholung nach dieser Meldung führte zu einem deutlichen Kursanstieg von 7 Prozent auf 5,185 Euro am Montag, am Dienstag bröckelte der Kurs leicht ab. Am Mittwoch ging es im Tagesverlauf auf bis zu 5,325 Euro nach oben und bald wird sich entscheiden, ob der charttechnische Widerstand genommen werden kann. Die Aktie befindet ...

