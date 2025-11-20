Dass der Elektronikdienstleister Kitron vom anhaltenden (europäischen) Rüstungsboom profitiert, haben die zurückliegenden Quartale eindrucksvoll bewiesen. Die sich bietenden Wachstumschancen will das Management rund um CEO Peter Nilsson weiter nutzen: Mit der Akquisition von DeltaNordic gehen die Skandinavier den nächsten Schritt.Neben einer verbesserten Präsenz in Schweden stärkt Kitron durch die Übernahme die Positionierung in den Endmärkten Verteidigung und Luftfahrt. Die Skandinavier sehen nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
