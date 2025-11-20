Dass der Elektronikdienstleister Kitron vom anhaltenden (europäischen) Rüstungsboom profitiert, haben die zurückliegenden Quartale eindrucksvoll bewiesen. Die sich bietenden Wachstumschancen will das Management rund um CEO Peter Nilsson weiter nutzen: Mit der Akquisition von DeltaNordic gehen die Skandinavier den nächsten Schritt.Neben einer verbesserten Präsenz in Schweden stärkt Kitron durch die Übernahme die Positionierung in den Endmärkten Verteidigung und Luftfahrt. Die Skandinavier sehen nur ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.