Wir hatten zuletzt am 26. Oktober über Kitron ISIN: NO0003079709 im Express-Service berichtet und trotz des fulminanten Kursanstiegs seinerzeit, den Stoppkurs nicht erhöht. Die Aktie des norwegischen Elektronikherstellers hat zwischenzeitlich eine heftige Korrektur hinter sich und hat sich wieder eindrucksvoll erholt. Hätten wir den Stoppkurs angehoben wäre die Aktie mittlerweile ausgestoppt. Kitron ist ein potenzieller spekulativer RuMaS-Favorit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS