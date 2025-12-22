Wir hatten zuletzt am 26. Oktober über Kitron ISIN: NO0003079709 im Express-Service berichtet und trotz des fulminanten Kursanstiegs seinerzeit, den Stoppkurs nicht erhöht. Die Aktie des norwegischen Elektronikherstellers hat zwischenzeitlich eine heftige Korrektur hinter sich und hat sich wieder eindrucksvoll erholt. Hätten wir den Stoppkurs angehoben wäre die Aktie mittlerweile ausgestoppt. Kitron ist ein potenzieller spekulativer RuMaS-Favorit ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.