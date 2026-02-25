Ein rasantes Kursfeuerwerk, außergewöhnliche Renditen und strategisch perfekte Empfehlungen - was sich in den vergangenen Monaten rund um die Aktie des norwegischen Elektronikspezialisten Kitron abspielte, dürfte Anlegerherzen höher schlagen lassen. Wer als RuMaS-Abonnent auf die richtigen Einstiegssignale gesetzt hat, wurde mit satten Gewinnen belohnt und erlebt nun hautnah mit, wie sich kluge Investmententscheidungen in beeindruckender Weise auszahlen.Am ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.