Der Hot Stock Report hat erneut geliefert: Seit der Empfehlung in Ausgabe 12/2025 steht bei Kitron inzwischen ein Kursplus von 111 Prozent zu Buche. Der norwegische Spezialist für die Vernetzung von Energieanlagen, Schiffen und Drohnen profitiert vom globalen Verteidigungsboom - und überzeugt mit starken operativen Zahlen.Im 4. Quartal legte der Umsatz um 46 Prozent auf 234 Millionen Euro zu. Kitron spricht vom anhaltenden "Superzyklus Defense" und liefert unter anderem Leiterplatten für Router ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär