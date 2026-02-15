Während viele Anleger aktuell vor allem auf die jüngsten Turbulenzen am deutschen und europäischen Aktienmarkt blicken, gibt es auch echte Erfolgsgeschichten zu feiern - und eine davon schreibt derzeit Kitron. Der norwegische Elektronik-Dienstleister sorgt mit eindrucksvollen Rekordzahlen und einer rasanten Kursrallye für Aufsehen: Kaum ein anderes Unternehmen vermochte es zuletzt, Investoren in so kurzer Zeit zu begeistern und mit satten Gewinnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
