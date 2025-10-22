Eine 2,8 Kilometer lange senkrecht montierte Photovoltaik-Anlage von Next2Sun hat am Flughafen Frankfurt den Betrieb aufgenommen. Herzstück des Projekts sind 37.000 senkrecht installierte Solarmodule, die auf der Technologie von Next2Sun basieren. Die Anlage soll künftig jährlich bis zu 17,4 Millionen Kilowattstunden Grünstrom produzieren.Die Next2Sun Gruppe ist Pionier bei vertikaler Photovoltaik. Sie hat für die PV-Anlage am Flughafen Frankfurt nicht nur die Systeme geliefert, sondern hat als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
