Nach US-Börsenschluss hat nun auch der größte europäische Softwarehersteller SAP die Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Jahres vorgelegt. Und der DAX-Konzern wird wegen zurückhaltender Kunden vorsichtiger bei seinen Zielen für das Jahreswachstum. Der Cloudumsatz dürfte im Gesamtjahr nun währungsbereinigt am unteren Ende der Bandbreite von 26 bis 28 Prozent liegen.Der Finanzchef des Walldorfer DAX-Schwergewichts, Dominik Asam, sprach laut Mitteilung von einem unsicheren gesamtwirtschaftlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär