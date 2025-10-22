DJ NACHBÖRSE/XDAX fast unverändert bei 24.154 Punkten - SAP fallen nach Zahlen
DOW JONES--Mit Abgaben von nachbörslich rund 2 Prozent haben SAP auf die Veröffentlichung der Drittquartalszahlen reagiert. SAP hat im dritten Quartal ein nur etwas langsameres Cloud-Wachstum als im Vorquartal verzeichnet. Für das Gesamtjahr sieht der Walldorfer Konzern das Cloud-Wachstum allerdings nur noch am unteren Ende der Prognosespanne. Für das Betriebsergebnis wird SAP dagegen etwas zuversichtlicher.
=== XDAX* DAX Veränderung 22.20 Uhr 17.30 Uhr 24.154 24.151 +0% ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
