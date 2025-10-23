SAP enttäuscht Anleger: Trotz solider Zahlen sorgt die gesenkte Cloud-Prognose für Kursdruck - die Aktie verliert nachbörslich 4 Prozent. Die Ernüchterung kam zu später Stunden - nämlich erst nach Handelsschluss an der Wall Street. Europas wertvollster Softwarekonzern SAP musste bei Vorlage seiner neusten Quartalsbilanz seine Erwartungen für das Cloudgeschäft nach unten anpassen - und die Aktie reagierte prompt. In New York verlor das Papier am Mittwochabend ...

