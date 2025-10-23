© Foto: Uwe Anspach - dpa

Europas größter Softwarekonzern wächst stark im Cloud-Segment, wenn auch nicht ganz so stark wie erwartet. Anleger quittieren die Zahlen am Mittwochabend mit Verlusten für die SAP-Aktie.Der Softwarekonzern SAP hat im dritten Quartal erneut kräftig zugelegt - vor allem dank seines Cloud-Geschäfts. Von Juli bis September stieg der Cloud-Umsatz um stolze 27 Prozent auf 5,29 Milliarden Euro, wie die Walldorfer am Mittwoch mitteilten. Analysten hatten im Schnitt mit 5,33 Milliarden Euro etwas mehr erwartet. Anleger reagierten enttäuscht: Die in den USA notierten Papiere des DAX-Schwergewichts verloren nachbörslich rund 2 Prozent. Der Gesamtumsatz kletterte um 7 Prozent auf 9,08 Milliarden Euro. …