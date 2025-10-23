Mit der Aktie von Cardiff Oncology haben Mitglieder von sharedealsPlus in der Vergangenheit mehrfach hervorragend verdient. Zuletzt konnten im Rahmen eines Daten-Run-up-Szenarios über 30% Kursgewinn innerhalb weniger Wochen auf das obere Ende unserer Kaufzone realisiert werden. Mittlerweile hat die Aktie auf einem niedrigen Niveau konsolidiert und wird wieder interessant - wir fassen die Story noch einmal zusammen. Cardiff Oncology konzentriert sich ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.