© Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Tesla meldet nach zwei schwachen Quartalen wieder Umsatzwachstum - doch der Gewinn bricht ein. Hohe Kosten, Preissenkungen und auslaufende Steuervergünstigungen belasten die Bilanz und den Aktienkurs.Nach zwei schwachen Quartalen meldet Tesla wieder steigende Umsätze - doch die Freude an der Wall Street hielt nicht lange. Zwar kletterten die Erlöse im dritten Quartal um 12 Prozent auf 28,1 Milliarden US-Dollar und lagen damit über den Prognosen, doch der Gewinn blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück. Analysten hatten laut LSEG im Schnitt mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 54 Cent gerechnet, Tesla lieferte jedoch nur 50 Cent. Der Nettogewinn sank um 37 Prozent auf 1,37 …