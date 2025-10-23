Zahlreiche Aktienindizes haben im Verlauf von 2025 Rekordstände erreicht. Nicht so in China: Dort befindet sich der Aktienmarkt seit dem Hoch im Jahr 2021 in einer Korrektur. von Manfred Hofer, Senior Investment Strategist VP Bank Der Pessimismus der Anleger gegenüber China ist tiefgreifend und wurde durch eine Reihe belastender Faktoren ausgelöst: Die Immobilienkrise schwächte nicht nur den Bausektor, sondern auch die Konsum- und Investitionsbereitschaft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
