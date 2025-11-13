Vaduz - Der Verwaltungsrat der VP Bank Gruppe hat Felix Brill mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zum neuen Head of International Locations ernannt. In dieser Funktion übernimmt er die Verantwortung für das Kundengeschäft in der Schweiz, Luxemburg und Singapur. Felix Brill übernimmt diese Funktion von CEO Urs Monstein, der sie bisher ad interim ausgeübt hat. In einem Auswahlverfahren, an dem auch externe Kandidaten teilnahmen, konnte er sich erfolgreich ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.