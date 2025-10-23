Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts. Dank KI-Tools sind umfangreiche Datenanalysen blitzschnell durchgeführt, doch offenbar hält sich nicht jedes KI-Unternehmen an die Spielregeln. Konkret hat nun Reddit eine Klage gegen Perplexity und weitere Unternehmen eingereicht.Der Vorwurf wiegt schwer: Perplexity soll illegales Scraping von urheberrechtlich geschützten Nutzerbeiträgen betrieben haben, um sein KI-Modell zu trainieren.Die am Mittwoch in New York eingereichte Klage richtet sich nicht nur ...

