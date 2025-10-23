© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Reddit zieht vor Gericht: Die Plattform wirft der KI-Firma Perplexity vor, massenhaft Nutzerbeiträge illegal kopiert zu haben. Der Streit um Datenrechte zwischen Tech-Konzernen spitzt sich weiter zu.Der nächste Schlag im Machtkampf um das Urheberrecht: Reddit hat Klage gegen das KI-Unternehmen Perplexity eingereicht. Das Start-up soll massenhaft Beiträge von Reddit-Nutzern illegal kopiert und für das Training seiner KI-Modelle verwendet haben. Die am Mittwoch vor einem Bundesgericht in New York eingereichte Klage richtet sich neben Perplexity auch gegen drei Datenfirmen, die dem Unternehmen angeblich beim sogenannten Scraping geholfen haben: den litauischen Anbieter Oxylabs, den früheren …