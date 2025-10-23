Wattwil - Gurit hat in den ersten neun Monaten 2025 weniger Umsatz geschrieben. Konkret gingen die Verkäufe um gut ein Fünftel zurück auf 239,9 Millionen Franken. Jedoch wird die Umsatzprognose von 300 Millionen Franken bestätigt. Der Umsatz im dritten Quartal sei durch geplante strategische Geschäftsausstiege und eine allgemeine abwartende Haltung hinsichtlich der US-Zölle beeinträchtigt worden, heisst es in einer Mitteilung des Kunststoffspezialisten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
