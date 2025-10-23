Wattwil - Gurit hat in den ersten neun Monaten 2025 weniger Umsatz geschrieben. Konkret gingen die Verkäufe um gut ein Fünftel zurück auf 239,9 Millionen Franken. Jedoch wird die Umsatzprognose von 300 Millionen Franken bestätigt. Der Umsatz im dritten Quartal sei durch geplante strategische Geschäftsausstiege und eine allgemeine abwartende Haltung hinsichtlich der US-Zölle beeinträchtigt worden, heisst es in einer Mitteilung des Kunststoffspezialisten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.