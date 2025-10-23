Zürich - Bystronic hat in den ersten neun Monaten 2025 unter anderem wegen der US-Zölle weniger umgesetzt, die Aufträge aber auf stabilem Niveau gehalten. Mit Blick nach vorn zeigt sich das Management weiterhin vorsichtig optimistisch. Der Umsatz brach im Jahresverlauf bis Ende September um 8,7 Prozent auf 445,7 Millionen Franken ein, wie das auf Maschinen zur Blechbearbeitung spezialisierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dabei haben sich auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab