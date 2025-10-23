Es geht weiter: PTX Metals - Vorarbeiten für neues Goldbohrprogramm auf Shining Tree gestartet

Anzeige / Werbung

PTX Metals läutet die nächste Goldbohrrunde ein. Erst einmal werden verschiedene Technologien zur Vorbereitung eingesetzt.

Auf dem Shining-Tree-Goldprojekt in der South-Timmins-Region der kanadischen Provinz Ontario hat PTX Metals Inc. (CSE: PTX / WKN: A0MVNG) mit den Vorarbeiten für ein neues Explorationsprogramm begonnen. Das Programm verfolgt das Ziel, die geologische Beschaffenheit eines größeren Zielgebiets aufzudecken. Von ihm wird angenommen, dass es direkt oder indirekt mit der Ridout-Tyrrell-Deformationszone in Verbindung steht. Entlang dieser Deformationszone liegen zahlreiche Minen und Goldliegenschaften darunter auch das benachbarte McFarlane's-Juby-Deposit-Projekt und die von IAM Gold betriebene Cote-Goldmine.

Beide Projekte stehen stellvertretend für die Attraktivität der South-Timmins-Mining-Liegenschaften und damit für das große Potenzial der Region. Aus diesem Grund möchte PTX Metals nun den Nachweis dafür bringen, dass es auch die vom Unternehmen kontrollierten Claims von Mutter Natur reichlich mit vererztem Gestein bedacht wurden.

Um diesen Nachweis zu führen, hat PTX Metals das Unternehmen SRK Consulting damit beauftragt, eine detaillierte Strukturanalyse zu erstellen. Sie soll das Verständnis für die Struktur und die Geologie der Goldmineralisierung verbessern und so dazu beitragen, die Explorationsstrategie zu verbessern. Kann dieses Ziel erreicht werden, wird PTX Metals über eine bessere Ausgangslage für seine Explorationsaktivitäten verfügen und in der Lage sein, seine Bohrstrategie zu optimieren und neue Goldzonen sowie weitere hochgradig vererzte Ausläufer der bekannten Mineralisierung entdecken.

PTX Metals investiert Zeit und Geld, um in Zukunft schneller und sicherer Bohrerfolge vorweisen zu können

Als weiterer Subunternehmer wird Terrascope Inc. eine magnetische Vermessung durchführen. Das Zielgebiet umfasst eine Fläche von etwa 8.000 Hektar und geplant ist, die Vermessung in einem detaillierten Abstand von 35 Meter durchzuführen. Im Anschluss an die magnetische Vermessung soll das Zielgebiet auch noch einer 3D-Inversion unterzogen werden, damit geophysikalische Anomalien an der Oberfläche und in der Tiefe aufgedeckt und weiterverfolgt werden können. Wertvolle Unterstützung erhofft sich PTX Metals dabei von einer umfangreichen geochemischen Datenbank, über die SRK Consulting verfügt.

Im Vorfeld der anstehenden Arbeiten hat PTX Metals wichtige Claims des Shining-Tree-Projekts konsolidiert. Zu ihnen zählt auch das Zielgebiet Ronda, das im Kernbereich des Grundstücks liegt. Hier haben Oberflächenerkundungen in den letzten zwei Jahren zur Entdeckung weiterer hochgradiger Zonen entlang der Hauptstrukturbrüche geführt.

Eine groß angelegte Abtragungs- und Kanalprobenahme im Februar 2024 ergab exzellente Goldgehalte von bis zu 60,30 g/t Gold über 0,50 Meter innerhalb eines größeren Abschnitts von 9,04 g/t Gold über 16,15 Meter. Damit wird das Potenzial deutlich, über das das Shining-Tree-Projekt schon in diesem frühen Stadium der Exploration bereits verfügt. Ergänzt wird dieses Potenzial durch Heenan Mallard, eine zweite äußerst interessante Liegenschaft über die PTX Metals im South Timmins Greenstone Belt, der Teil des größeren Abitibi Greenstone Belt ist, verfügt.

Zwei heiße Eisen im Feuer des South Timminis Greenstone Belts

Das Shining Tree-Projekt erstreckt sich dabei westlich der Juby-Lagerstätte von McFarlane, während das Heenan-Mallard-Projekt, direkt nordwestlich an die Claims der Cote-Goldmine angrenzt und entlang des Trends der Hauptverwerfung der Ridout-Tyrrell-Deformationszone verläuft. Die unmittelbare Nähe zu zwei renommierten Liegenschaften des South Timmins Greenstone Belts bietet an sich zwar noch keine Gewähr dafür, dass auch PTX Metals auf seinen Claims neue Lagerstätten wird nachweisen können, doch ein Standortnachteil ist die direkte Nähe zu produzierenden Goldminen ganz gewiss auch nicht.

Die Lage der Goldprojekte von PTX Metals; Grafik: PTX Metals

Greg Ferron, CEO und Präsident von PTX Metals, stellte die anstehenden Arbeiten vor ihrem Beginn in einen größeren Zusammenhang, als er erklärte: "Die Goldprojekte Shining Tree und Heenan-Mallard des Unternehmens haben zusammen eine Größe von etwa 300 km2 und dank erfolgreicher Explorationsprogramme konnten kürzlich neue hochgradige Goldzonen bzw. eine breite, oberflächennahe Entdeckung mit niedrigeren Gehalten identifiziert werden. Die Projekte befinden sich außerdem in einer sehr aktiven Region in Ontario mit ausgezeichneter Erreichbarkeit und Nähe zu großen Minen wie der Goldlagerstätte Cote. Wir sind sehr daran interessiert, die Arbeiten bei Shining Tree unverzüglich voranzutreiben."

Während die Arbeiten auf Shining Tree gerade anlaufen, setzt das Unternehmen seine Studien auf dem W2-Projekt weiter fort. Es ist und bleibt das Flaggschiff von PTX Metals und gilt als sehr aussichtsreich für Kupfer, Nickel und die Edelmetalle der Platingruppe. Hier wurden Anfang 2025 Magnet- und Inversionsmessungen durchgeführt. Die Auswertung dieser Daten steht kurz vor dem Abschluss, sodass PTX Metals schon bald in der Lage sein sollte, neue Erkenntnisse über die Erweiterung der Mineralisierung zur Tiefe hin und eine verfeinerte Zielausrichtung zu liefern.

