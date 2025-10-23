Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 23
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|22/10/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.00
|Shrs:
|115,750,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,314
|10,424
|08:47
|10,316
|10,424
|08:47
|Zeit
