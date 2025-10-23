DJ Roche wächst weiter und erhöht Gewinnprognose

DOW JONES--Der Schweizer Pharmakonzern Roche ist in den ersten neun Monaten weiter gewachsen und wird für das Gesamtjahr optimistischer. Roche steigerte den Umsatz von Januar bis Ende September um 7 Prozent auf 45,9 Milliarden Schweizer Franken dank der starken Nachfrage nach Medikamenten und diagnostischen Lösungen. In der Division Pharma kletterte der Umsatz zu konstanten Wechselkursen um 9 Prozent auf 35,6 Milliarden Franken. Besonders die Medikamente zur Behandlung schwerer Krankheiten trugen zu dem Wachstum bei.

Alleine im dritten Quartal erzielte der Konzern einen Umsatz von 14,92 (Vorjahr: 15,14) Milliarden Franken. Analysten haben laut Visible Alpha mit 15,17 Milliarden etwas mehr erwartet.

"Wir haben unsere positive Wachstumsdynamik fortgesetzt", sagte Roche-CEO Thomas Schinecker. Diese positive Dynamik spiegele sich auch in der Pipeline wider, wo Roche zehn potenziell wegweisende Therapien für Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf in die letzte Phase der klinischen Entwicklung überführt habe. Bis 2030 erwartet Roche Phase-III-Studienergebnisse für bis zu 19 neuartige Arzneimittel.

Für das Gesamtjahr werden die Schweizer nun gewinnseitig optimistischer. Roche strebt Roche zu konstanten Wechselkursen weiter einen Anstieg der Umsätze im mittleren einstelligen Prozentbereich an, aber der Kerngewinn je Titel soll jetzt im hohen einstelligen bis niedriger zweistelligen Prozentbereich steigen. Zuvor hatte Roche hier noch ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Roche bekräftigte, dass die Dividende in Schweizer Franken erhöht werden soll.

Mitarbeit: Billy Gray

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2025 02:00 ET (06:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.