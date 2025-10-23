Die europäischen Konzerne Airbus, Leonardo und Thales planen, ihre Raumfahrtsparte in einem gemeinsamen Unternehmen zu vereinen. Mit der Bündelung ihrer Aktivitäten in den Bereichen Satelliten und Raumfahrtsysteme wollen sie Europas Unabhängigkeit bei zentraler Infrastruktur wie Telekommunikation, Navigation, Erdbeobachtung, Wissenschaft und nationaler Sicherheit stärken.Airbus, Leonardo und Thales haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um ihre jeweiligen Raumfahrtaktivitäten in einem neuen ...

