Die Aktie von SantaCruz Silver ist eine laufende Empfehlung im exklusiven Rohstoff Anleger Club und hat Anlegern satte Renditen von bis zu +900% beschert. Zuletzt gab der Titel mit dem Silberpreis aber spürbar nach. Ergeben sich hierdurch nun perfekte Einstiegschancen? Goldenes Händchen Rohstoffexpertin und RAC-Chefanalystin Miriam Kraus hat bei diesem Junior-Produzenten wieder einmal ein goldenes Händchen bewiesen. Sie erkannte frühzeitig das große ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de