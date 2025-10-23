Washington rückt den nächsten Hochtechnologie-Sektor ins Visier. Nach Milliardenbeteiligungen an Intel und Lithium-Start-ups plant die US-Regierung nun Beteiligungen an Quantencomputing-Unternehmen - in direktem Tausch gegen Fördergelder. Die Pläne sorgen an der Wall Street für Furore und lassen die Aktien des Sektors über Nacht explodieren.Die Trump-Administration will einem Bericht des Wall Street Journal zufolge in den Quantenboom einsteigen: Mehrere Unternehmen der Branche verhandeln mit dem ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.