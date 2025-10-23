© Foto: Marijan Murat - dpa

Die Trump-Regierung setzt ihre Strategie fort: Fördergelder gegen Beteiligungen. Nach MP Materials sollen nun auch Quantenfirmen unter staatlichen Einfluss geraten - verhandelt wird über Millionenbeträge.Die Trump-Regierung will offenbar weiter direkten Einfluss auf Schlüsselindustrien nehmen - diesmal auf die Quantencomputerbranche. Nach einem Bericht des Wall Street Journal verhandeln mehrere Firmen über Beteiligungen der US-Regierung im Austausch gegen Fördergelder. Demnach führen Unternehmen wie IonQ, Rigetti Computing und D-Wave Quantum Gespräche mit dem US-Handelsministerium, um sich Bundesfinanzierungen von jeweils mindestens zehn Millionen US-Dollar zu sichern. Die Titel der …