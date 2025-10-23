Unterföhring (ots) -Sehr schöner Start in die 14. Staffel: "The Taste" holt mit der ersten Folge 8,0 Prozent Marktanteil (Z. 14-59 J.) am Mittwochabend in SAT.1 und liegt damit deutlich über dem Vorjahresstart.2,71 Millionen Seher (Nettoreichweite ab 3 Jahren) schalten bei den ersten Blindverkostungen und Coach-Battles zwischen Steffen Henssler, Elif Oskan, Alexander Herrmann und Tim Raue ein."The Taste", moderiert von Angelina Kirsch und produziert von Redseven Entertainment, mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 23.10.2025 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Sandra MohrContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1121email: sandra.mohr@seven.onePhoto Production & EditingElisa Taupert / Isabella Toennesemail: elisa.taupert@seven.one / isabella.toennes@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6143363

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.