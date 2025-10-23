Tesla initiiert in den USA eine Rückrufaktion für knapp 13.000 Model Y und Model 3, die mit fehlerhaften Batteriepack-Schützen ausgestattet sind. Die defekte Komponente kann zu einem plötzlichen Verlust der Antriebskraft führen. Unfälle aufgrund dieser Ursache sind bisher keine bekannt. Betroffen von dem Rückruf sind konkret 5.038 Model 3 des Modelljahres 2025, die zwischen dem 8. März und dem 12. August 2025 hergestellt wurden, sowie 7.925 Model ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net