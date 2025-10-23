- Das Führungsteam von HEALWELL AI traf sich im Rahmen einer Business-Development-Roadshow im Vereinigten Königreich mit potenziellen Investoren, Partnern und M&A-Kandidaten.

- HEALWELL veranstaltete außerdem am 14. Oktober 2025 eine erfolgreiche Veranstaltung für geladene Gäste in London, die Führungskräfte aus dem Gesundheitswesen, Investoren und Finanzinstitute zusammenbrachte. Vor einem großen Publikum mit Vertretern britischer Banken, Gesundheitsdienstleister und institutionellen Investoren gab die Firmenführung von HEALWELL Einblicke in das Wachstumspotenzial von KI-gestützten Lösungen für die Gesundheitsvorsorge im Vereinigten Königreich.

- Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand ein Kamingespräch unter der Moderation von Beatrice York, Gründerin von BY-EQ Limited, das die wachsende globale Präsenz und das Engagement von HEALWELL zu Gesundheitsinnovationen auf höchster Ebene widerspiegelte.

TORONTO, ON, 23. Oktober 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. ("HEALWELL" oder das "Unternehmen") (TSX: AIDX) (OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat, gibt mit Freude den erfolgreichen Abschluss eines einwöchigen Programms mit Aktivitäten zur Geschäftsentwicklung und Sensibilisierung der Anleger im Vereinigten Königreich bekannt. Der Besuch umfasste strategische Treffen mit potenziellen Anlegern, Partnern und Übernahmekandidaten sowie eine exklusive Veranstaltung in London, bei der die Führungsrolle von HEALWELL im Bereich der KI-gestützten Gesundheitsvorsorgelösungen hervorgehoben wurde.

Während der gesamten Woche trafen sich Mitglieder des HEALWELL-Führungsteams - darunter CEO James Lee, President Dr. Alexander Dobranowski und andere Führungskräfte - mit Gesundheitsdienstleistern, Finanzinstituten und Technologiepartnern, um Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit im gesamten britischen Gesundheitswesen zu sondieren. Im Mittelpunkt der Gespräche stand die steigende Nachfrage nach KI-Tools, mit denen das Outcome der Patienten verbessert, die Effizienz im klinischen Bereich erhöht und eine frühzeitigere Erkennung von Krankheiten ermöglicht wird.

Im Rahmen des Besuchs veranstaltete HEALWELL am 14. Oktober 2025 eine erfolgreiche Veranstaltung in London, zu der nur geladene Gäste Zugang hatten und an der prominente Führungskräfte aus dem Gesundheitswesen, Investoren und Finanzinstitute teilnahmen. Der Abend stand im Zeichen eines Kamingesprächs, das von Beatrice York, der Gründerin von BY-EQ Limited, moderiert wurde. BY-EQ Limited ist eine Beratungsorganisation, die ins Leben gerufen wurde, um die Bereiche Technologie und angewandte Innovation zu unterstützen und zu bereichern. Die Unterhaltung bot eine tiefgründige Diskussion über die Integration künstlicher Intelligenz in globale Gesundheitssysteme. Der Fokus lag vor allem darauf, wie fortschrittliche datengesteuerte Technologien den klinischen Bereich stärken, die betriebliche Effizienz verbessern und ein proaktiveres und nachhaltigeres Versorgungsmodell unterstützen können.

Bei der Veranstaltung bot sich für HEALWELL auch die Gelegenheit, seine langjährige Rolle als wichtiger Data-Science-Anbieter für den britischen National Health Service (NHS) hervorzuheben und den Einsatz des Unternehmens für die Verbesserung des Patienten-Outcomes durch klinisch validierte KI-Tools zu unterstreichen, die eine bessere Entscheidungsfindung und Gesundheitsversorgung ermöglichen.

Die starke Präsenz britischer Banken, Gesundheitsdienstleister und institutioneller Investoren während der gesamten Woche verdeutlichte die zunehmende Übereinstimmung zwischen KI-Innovation und Investitionen im Gesundheitswesen. Im Rahmen der Gespräche wurden Möglichkeiten für Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen, sowie Strategien zur Nutzung der vor kurzem von HEALWELL übernommenen Firma Orion Health, die bereits an den Märkten im Vereinigten Königreich tätig ist, sondiert - all das mit dem Ziel, das organische Wachstum des Unternehmens zu forcieren und seine internationale Präsenz weiter auszubauen.

"Unsere Veranstaltung in London bot eine hervorragende Gelegenheit, Führungsexperten aus dem Gesundheits- und Finanzsektor zusammenzubringen und zu erörtern, wie KI und digitale Innovationen einen Wandel im Gesundheitswesen einleiten können", so James Lee, Chief Executive Officer von HEALWELL AI. "Das Engagement und die Begeisterung der Community im Vereinigten Königreich unterstreichen die weltweit wachsende Unterstützung für Lösungen im Bereich der Präventivmedizin und zeigen, welchen spürbaren Einfluss unsere Technologie schon jetzt auf Kliniker und Patienten hat."

"Die positive Resonanz der Teilnehmer und Partner signalisiert für HEALWELL eine enorme Chance, seine Präsenz im Vereinigten Königreich auszubauen", fügt Dr. Alexander Dobranowski, President von HEALWELL AI, hinzu. "Die Veranstaltung hat unsere Rolle als führender Innovator auf dem Gebiet der globalen KI-gestützten Gesundheitsversorgung weiter gestärkt und gleichzeitig das wachsende Interesse institutioneller Investoren an Technologien aufgezeigt, mit denen das Patienten-Outcome signifikant verbessert und die Vorsorge forciert werden kann."

James Lee

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie moderne klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, die die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol "AIDX" an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol "HWAIF" an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, darunter Aussagen über das potenzielle Wachstum und die Expansion von KI-gestützten Lösungen für die präventive Gesundheitsversorgung auf dem britischen und europäischen Markt im Allgemeinen sowie die Vision des Unternehmens für sein eigenes Wachstum in diesen Märkten. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, gekennzeichnet durch Wörter oder Formulierungen wie "potenziell", "Wachstum", "Chance", "Möglichkeit", "unterstützend", "Vision" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "werden", "können", "könnten", "würden", "sollten" ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden, oder die Verneinung eines dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und innewohnend erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise falsch oder unwahr sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen, darunter unter anderem den folgenden: Die Fähigkeit von HEALWELL, seine KI-Technologien in seine anderen Dienstleistungsangebote und Plattformen zu integrieren; die Fähigkeit von HEALWELL, seine Beziehungen zu seinen kommerziellen Partnern aufrechtzuerhalten und zu nutzen; die fortgesetzte Nutzung der von HEALWELL und seinen Tochtergesellschaften entwickelten Software, Tools und Lösungen; dass HEALWELL erfolgreich neue Akquisitionen, Investitionen und/oder Partnerschaften identifizieren, durchführen und integrieren kann; die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die ausreichende Verfügbarkeit von Betriebskapital und Zugang zu Finanzmitteln; die Fähigkeit von HEALWELL, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die fortgesetzte Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter durch HEALWELL; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; die Notwendigkeit zunehmend innovativer Produktlösungen und Dienstleistungsangebote; Trends beim Kundenwachstum und der Einführung neuer Technologien in der Branche; und dass die unten genannten Risikofaktoren in ihrer Gesamtheit keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, die operativen Betriebe, die Umsätze und/oder Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit innewohnenden Risiken und Ungewissheiten verbunden, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 1. April 2024 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Telefon: 604-572-6392

mailto:ir@healwell.ai

