Genf - SGS wächst im dritten Quartal wieder schneller und blickt mit Zuversicht nach vorne. Nachhaltigkeit, Digitalisierung und gezielte Übernahmen sollen dem Prüfkonzern Schub geben. «Wir hatten ein exzellentes Quartal, getragen von Sustainability und Digital Trust», sagte Firmenchefin Géraldine Picaud an der Medienkonferenz am Donnerstag. Der Konzern sei «mit vollem Tempo» auf Kurs, die Ziele bis 2027 zu erreichen. Wachstum in allen Regionen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab