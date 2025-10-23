Die Allianz ist nicht nur in der Versicherungsbranche ein Riese. Auch die Vermögensverwaltung ist ein fester Bestandteil des DAX-Schergewichts. In der Sparte kann die Allianz gleich doppelt mit frischen Erfolgsmeldungen punkten. Dürfte das auch der Aktie neuen Schwung verleihen?Die hat zwei wichtige Impulse im Asset-Management-Geschäft erhalten. Erstens sicherte sich die Tochtergesellschaft Allianz Global Investors (AGI) ein Mandat in Höhe von 300 Millionen Euro mit der dänischen Pensionskasse Pensam. ...

