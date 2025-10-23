Platziertes Anleihevolumen von 5,44 Mio. Euro

Die mit 7,00 % verzinste VOSS Energy-Anleihe 2025/30 (ISIN: DE000A4DE9R7) der VOSS Beteiligung GmbH ist ab heute an der Börse handelbar. Bisher wurden 5,44 Mio. Euro des geplanten Gesamtvolumens von bis zu 10 Mio. Euro der fünfjährigen Anleihe platziert. Eine Zeichnung des Minibonds ist über www.vossenergy.com/anleihe weiterhin noch bis zum 13. März 2026 möglich.

Die Anleihemittel fließen gezielt in den Ausbau von Umspannwerken, Wind- und Photovoltaikanlagen sowie in neue Batteriespeicherprojekte. Gleichzeitig ermöglicht die Finanzierung ...

