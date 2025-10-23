The following instruments on XETRA do have their first trading 23.10.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.10.2025Aktien1 CA00783M1041 Advanced Micro Devices Inc. CDR2 CA4230061059 Heineken N.V. CDR3 CA50244Q1037 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE CDR4 CA8629461002 Strategy Inc. CDR5 SE0020355188 Archelon Natural Resources AB6 KYG3970H1056 HG Semiconductor Ltd.7 CA5193221010 Laurion Mineral Exploration Inc.8 GB00BNTBWF32 Richmond Hill Resources PLC9 AU0000353658 Strata Minerals Ltd.10 CA0976924047 Bolt Metals Corp.Anleihen/ETF1 US025816EM76 American Express Co.2 USU14178FN99 Cargill Inc.3 XS3197749479 Achmea B.V.4 CA045167GN78 Asian Development Bank5 DE000DW6AK86 DZ BANK AG6 DE000A4DE9R7 VOSS Beteiligung GmbH7 IT0005675126 Banco BPM S.p.A.8 XS3209539520 Bertelsmann SE & Co. KGaA9 US09173BAA52 Bitfarms Ltd.10 FR0014013JG5 BPCE Assurances s.a.i.11 FR0014013O90 Caisse Francaise de Financement Local12 DE000A3MQTH8 Hamburg, Freie und Hansestadt13 DE000MHB67Q8 Münchener Hypothekenbank eG14 XS3200158478 O'Zbekiston Sanoat-Qurilish Banki Aksiyadorlik Tijorat Banki15 US857477DE08 State Street Corp.16 XS3206563549 Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.17 DE000HEL0NK4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HEL0NJ6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HEL0NH0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HEL0NG2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HEL0NB3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 DE000HEL0NR9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale23 DE000HEL0NP3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 DE000HEL0NN8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 DE000HEL0NC1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 IE000P1G9TM6 Middlefield Canadian Enhanced Income UCITS ETF