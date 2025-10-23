The following instruments on XETRA do have their first trading 23.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.10.2025
Aktien
1 CA00783M1041 Advanced Micro Devices Inc. CDR
2 CA4230061059 Heineken N.V. CDR
3 CA50244Q1037 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE CDR
4 CA8629461002 Strategy Inc. CDR
5 SE0020355188 Archelon Natural Resources AB
6 KYG3970H1056 HG Semiconductor Ltd.
7 CA5193221010 Laurion Mineral Exploration Inc.
8 GB00BNTBWF32 Richmond Hill Resources PLC
9 AU0000353658 Strata Minerals Ltd.
10 CA0976924047 Bolt Metals Corp.
Anleihen/ETF
1 US025816EM76 American Express Co.
2 USU14178FN99 Cargill Inc.
3 XS3197749479 Achmea B.V.
4 CA045167GN78 Asian Development Bank
5 DE000DW6AK86 DZ BANK AG
6 DE000A4DE9R7 VOSS Beteiligung GmbH
7 IT0005675126 Banco BPM S.p.A.
8 XS3209539520 Bertelsmann SE & Co. KGaA
9 US09173BAA52 Bitfarms Ltd.
10 FR0014013JG5 BPCE Assurances s.a.i.
11 FR0014013O90 Caisse Francaise de Financement Local
12 DE000A3MQTH8 Hamburg, Freie und Hansestadt
13 DE000MHB67Q8 Münchener Hypothekenbank eG
14 XS3200158478 O'Zbekiston Sanoat-Qurilish Banki Aksiyadorlik Tijorat Banki
15 US857477DE08 State Street Corp.
16 XS3206563549 Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.
17 DE000HEL0NK4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
18 DE000HEL0NJ6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
19 DE000HEL0NH0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
20 DE000HEL0NG2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
21 DE000HEL0NB3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
22 DE000HEL0NR9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
23 DE000HEL0NP3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
24 DE000HEL0NN8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
25 DE000HEL0NC1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
26 IE000P1G9TM6 Middlefield Canadian Enhanced Income UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.10.2025
Aktien
1 CA00783M1041 Advanced Micro Devices Inc. CDR
2 CA4230061059 Heineken N.V. CDR
3 CA50244Q1037 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE CDR
4 CA8629461002 Strategy Inc. CDR
5 SE0020355188 Archelon Natural Resources AB
6 KYG3970H1056 HG Semiconductor Ltd.
7 CA5193221010 Laurion Mineral Exploration Inc.
8 GB00BNTBWF32 Richmond Hill Resources PLC
9 AU0000353658 Strata Minerals Ltd.
10 CA0976924047 Bolt Metals Corp.
Anleihen/ETF
1 US025816EM76 American Express Co.
2 USU14178FN99 Cargill Inc.
3 XS3197749479 Achmea B.V.
4 CA045167GN78 Asian Development Bank
5 DE000DW6AK86 DZ BANK AG
6 DE000A4DE9R7 VOSS Beteiligung GmbH
7 IT0005675126 Banco BPM S.p.A.
8 XS3209539520 Bertelsmann SE & Co. KGaA
9 US09173BAA52 Bitfarms Ltd.
10 FR0014013JG5 BPCE Assurances s.a.i.
11 FR0014013O90 Caisse Francaise de Financement Local
12 DE000A3MQTH8 Hamburg, Freie und Hansestadt
13 DE000MHB67Q8 Münchener Hypothekenbank eG
14 XS3200158478 O'Zbekiston Sanoat-Qurilish Banki Aksiyadorlik Tijorat Banki
15 US857477DE08 State Street Corp.
16 XS3206563549 Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.
17 DE000HEL0NK4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
18 DE000HEL0NJ6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
19 DE000HEL0NH0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
20 DE000HEL0NG2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
21 DE000HEL0NB3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
22 DE000HEL0NR9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
23 DE000HEL0NP3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
24 DE000HEL0NN8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
25 DE000HEL0NC1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
26 IE000P1G9TM6 Middlefield Canadian Enhanced Income UCITS ETF
