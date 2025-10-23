Von Dina Ting, Head of Global Index Portfolio Management bei Franklin Templeton Aktien aus Schwellenländern haben 2025 ein bemerkenswertes Comeback erlebt, neue Rekordhöhen erreicht und ihre jahrelange relative Schwäche hinter sich gelassen. Schwellenländer haben in diesem Jahr bisher über 28 % (in US-Dollar) zugelegt, doppelt so viel wie der S&P 500 Index mit 14 %.(1) Mehrere Faktoren treiben diese Dynamik an: ein schwächerer US-Dollar, politische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab