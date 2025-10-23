Zürich - Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus der Schweiz, die bei Amazon verkaufen, erzielen den Grossteil ihrer Auslandsumsätze in der EU. Das geht aus dem Amazon-KMU-Report 2025 und Daten über Schweizer Verkaufspartner hervor. Acht Produkte pro Minute verkaufen Schweizer KMU im Schnitt bei Amazon - den Löwenanteil davon in der Europäische Union (EU). Das zeigt der aktuelle KMU-Report von Amazon. Mehr als 900 kleine und mittlere Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab