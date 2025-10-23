MTU meldete erneut ein starkes Quartal: Das bereinigte EBIT stieg im Q3 um 24 % yoy, die Marge verbesserte sich auf 15,8 % und lag damit 1,3 Prozentpunkte über unserer Erwartung, während der Umsatz weitgehend im Rahmen unserer Prognose lag. Dies bestätigt das strukturelle Wachstum und die Effizienzfortschritte des Konzerns. Starke OEM-Ergebnisse und disziplinierte Kosteneffizienz kompensierten temporäre Anlaufkosten im Werk Fort Worth. Das Management erhöhte die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und erwartet nun rund 25 % EBIT-Wachstum sowie einen Free Cashflow von 350-400 Mio. EUR, gestützt auf ein MRO-Wachstum im mittleren bis hohen Zehnerbereich und robuste OEM-Nachfrage. Der Margenpfad in Richtung der 2030er Zielspanne (14,5-15,5 %) bleibt intakt, getragen von einem günstigeren Produktmix und Produktivitätsgewinnen. Wir erhöhen unser Kursziel auf 435,00 EUR (zuvor 375,00 EUR) und stufen die Aktie auf KAUFEN hoch, da wir weiteres Aufwärtspotenzial durch Margen-Neubewertung und verbesserte Cash-Generierung erwarten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mtu-aero-engines-ag





© 2025 mwb research