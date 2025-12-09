NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 500 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahl der wegen technischer Probleme am Boden bleibenden Flugzeuge sei unschön hoch, schrieb Chloe Lemarie am Dienstag. Sie sieht aber Silberstreifen am Horizont und rechnet damit, dass sich die Rückkehr der Maschinen in den Flugdienst beschleunigt./bek/ag



